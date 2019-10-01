Французская лаборатория PURESSENTIEL вышла на российский рынок

27 сентября в Москве состоялась презентация, на которой французская лаборатория PURESSENTIEL, европейский лидер в производстве продуктов на основе эфирных масел, объявила о выходе на российский рынок. Специальным событием стал приезд основателей марки Isabelle и Marco Pacchioni, которые представили культовые средства и новые препараты PURESSENTIEL.

Гостями презентации стали: Сати Казанова, Алиса Гребенщикова, Маша Цигаль, Илья Бачурин, Ксения Суркова, Василий Аккерман, Алена Водонаева, Екатерина Кабак, Лиза Арзамасова, Татьяна Терешина, Снежина Кулова, Кристина Чичерина и многие другие.

Основанная в 2005 году, лаборатория PURESSENTIEL изменила представление о старейшей науке ароматерапии и разработала более 250 инновационных продуктов, опираясь на лучшее из природы и используя экологически ответственные методы производства.

PURESSENTIEL - самый молодой бренд, который вошел в топ-20 французских фармацевтических лабораторий. Каждый продукт PURESSENTIEL - это чистый концентрат натуральных активных ингредиентов. PURESSENTIEL проявляет уважение к природе и людям, поддерживающим её. Натуральность - это главное ДНК компании.

Успех PURESSENTIEL – это удобные для использования препараты ароматерапии, основанные на 100% «чистых» и натуральных ингредиентах. Лаборатория гарантирует, что все продукты не содержат консервантов, парабенов, феноксиэтанола, ПЭГ, красителей и ГМО, а также сырья, полученного из продуктов животного (кроме продуктов морского происхождения и продуктов жизнедеятельности пчел) или нефтехимического происхождения, синтетических отдушек и пропеллентов.

Эффективность средств PURESSENTIEL достигается благодаря высокой концентрации натуральных, чистых, инновационных активных компонентов и доказана многочисленными исследованиями. С момента своего основания лаборатория PURESSENTIEL провела более 300 исследований и испытаний в сотрудничестве с врачами и независимыми экспертами. Все продукты PURESSENTIEL созданы на основе высокоэффективных чистых эфирных масел, растения для которых выращены по заказу лаборатории на экологически чистых территориях. Продуктовая линейка PURESSENTIEL очень разнообразна и состоит из средств на все случаи жизни.