Линейка комфортной одежды для детей, не стесняющая движений, была разработана с учетом мировых модных трендов. Блузки, юбки, платья, комбинезоны для девочек сделаны по последним тенденциям французской детской моды – струящиеся фасоны, забавные принты и четкие линии «как у взрослых».
Летом мальчикам отлично подойдут удобные шорты, джинсы, хлопковые футболки, теплые свитшоты и ветровки. В коллекции представлен разнообразный ассортимент одежды в стилях casual и sport для долгих прогулок или спортивных игр.
Французская мода для детей в магазинах KIABI
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- 03 Мая 201711:09
Линейка комфортной одежды для детей, не стесняющая движений, была разработана с учетом мировых модных трендов. Блузки, юбки, платья, комбинезоны для девочек сделаны по последним тенденциям французской детской моды – струящиеся фасоны, забавные принты и четкие линии «как у взрослых».
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