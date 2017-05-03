Французская мода для детей в магазинах KIABI

Линейка комфортной одежды для детей, не стесняющая движений, была разработана с учетом мировых модных трендов. Блузки, юбки, платья, комбинезоны для девочек сделаны по последним тенденциям французской детской моды – струящиеся фасоны, забавные принты и четкие линии «как у взрослых».

Летом мальчикам отлично подойдут удобные шорты, джинсы, хлопковые футболки, теплые свитшоты и ветровки. В коллекции представлен разнообразный ассортимент одежды в стилях casual и sport для долгих прогулок или спортивных игр.