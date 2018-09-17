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Михаил Гуревич

Французские ароматы русской истории

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  • 17 Сентября 201820:52
Сюжеты: Косметика и парфюмерия

Выставка «Французские парфюмеры в Москве в конце XIX – начале ХХ века» открылась в Зеркальном зале Театральной школы в музее-усадьбе «Люблино».

Конец XIX – начало ХХ века по праву можно назвать «Золотым веком русской парфюмерии». В XIХ столетии Россия стала магнитом, притягивающим гениальных аптекарей, садовников, мыловаров и никому не известных парфюмеров. Эти молодые люди искали славы, мечтали скопить денег и уехать, уже именитыми, во Францию. Однако многие оставались в России навсегда. Именно они создали русскую парфюмерную историю, о которой идёт рассказ на этой выставке.


Смотрим пристальнее.
Зеркальный зал - и впрямь очень зеркальный.



В экспозиции - большая коллекция этикеток и упаковок, рекламной атрибутики парфюмерных компаний, основанных в Москве предпринимателями французского происхождения.


Парфюмерные флаконы из стекла, фарфора, эмали, в том числе фирм «Ралле» (после революции - фабрика «Свобода»), «Броккар» («Новая Заря»), «Сиу и К», «Бодло», русско-французской парфюмерной компании «Модерн».


Можно ознакомиться со специальной литературой, связанной с историей парфюмерии в России, и прицениться заодно.


А вот «Красную Москву» - видите? - я застал.

Всё оформлено - как и положено для галантных мест.

И ящички открываются.


Всем нравятся эти слоники.


И мандаринчики.


Вот такие были раньше новогодние подарки.
Выставка организована Музеем-заповедником совместно с Музеем упаковки, при участии ведущих музеев Москвы и областных музеев, а также действующих парфюмерных компаний и частных коллекционеров.

Всего на ароматной выставке - более трёхсот уникальных экспонатов.


И выставка удалась!

Михаил ГУРЕВИЧ

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