Французские ароматы русской истории

Выставка «Французские парфюмеры в Москве в конце XIX – начале ХХ века» открылась в Зеркальном зале Театральной школы в музее-усадьбе «Люблино».
Конец XIX – начало ХХ века по праву можно назвать «Золотым веком русской парфюмерии». В XIХ столетии Россия стала магнитом, притягивающим гениальных аптекарей, садовников, мыловаров и никому не известных парфюмеров. Эти молодые люди искали славы, мечтали скопить денег и уехать, уже именитыми, во Францию. Однако многие оставались в России навсегда. Именно они создали русскую парфюмерную историю, о которой идёт рассказ на этой выставке.
Смотрим пристальнее.
Зеркальный зал - и впрямь очень зеркальный.
В экспозиции - большая коллекция этикеток и упаковок, рекламной атрибутики парфюмерных компаний, основанных в Москве предпринимателями французского происхождения.
Парфюмерные флаконы из стекла, фарфора, эмали, в том числе фирм «Ралле» (после революции - фабрика «Свобода»), «Броккар» («Новая Заря»), «Сиу и К», «Бодло», русско-французской парфюмерной компании «Модерн».
Можно ознакомиться со специальной литературой, связанной с историей парфюмерии в России, и прицениться заодно.
А вот «Красную Москву» - видите? - я застал.
Всё оформлено - как и положено для галантных мест.
И ящички открываются.
Всем нравятся эти слоники.
И мандаринчики.
Вот такие были раньше новогодние подарки.
Выставка организована Музеем-заповедником совместно с Музеем упаковки, при участии ведущих музеев Москвы и областных музеев, а также действующих парфюмерных компаний и частных коллекционеров.
Всего на ароматной выставке - более трёхсот уникальных экспонатов.
И выставка удалась!
Михаил ГУРЕВИЧ
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