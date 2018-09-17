Французские ароматы русской истории

Выставка «Французские парфюмеры в Москве в конце XIX – начале ХХ века» открылась в Зеркальном зале Театральной школы в музее-усадьбе «Люблино».

Конец XIX – начало ХХ века по праву можно назвать «Золотым веком русской парфюмерии». В XIХ столетии Россия стала магнитом, притягивающим гениальных аптекарей, садовников, мыловаров и никому не известных парфюмеров. Эти молодые люди искали славы, мечтали скопить денег и уехать, уже именитыми, во Францию. Однако многие оставались в России навсегда. Именно они создали русскую парфюмерную историю, о которой идёт рассказ на этой выставке.



Смотрим пристальнее.

Зеркальный зал - и впрямь очень зеркальный.







В экспозиции - большая коллекция этикеток и упаковок, рекламной атрибутики парфюмерных компаний, основанных в Москве предпринимателями французского происхождения.





Парфюмерные флаконы из стекла, фарфора, эмали, в том числе фирм «Ралле» (после революции - фабрика «Свобода»), «Броккар» («Новая Заря»), «Сиу и К», «Бодло», русско-французской парфюмерной компании «Модерн».





Можно ознакомиться со специальной литературой, связанной с историей парфюмерии в России, и прицениться заодно.





А вот «Красную Москву» - видите? - я застал.



Всё оформлено - как и положено для галантных мест.



И ящички открываются.





Всем нравятся эти слоники.





И мандаринчики.





Вот такие были раньше новогодние подарки.

Выставка организована Музеем-заповедником совместно с Музеем упаковки, при участии ведущих музеев Москвы и областных музеев, а также действующих парфюмерных компаний и частных коллекционеров.



Всего на ароматной выставке - более трёхсот уникальных экспонатов.





И выставка удалась!



Михаил ГУРЕВИЧ