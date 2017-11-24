Французский режиссер Режис Обадиа представил в России новую постановку спектакля «Жар-птица».

На днях в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума в Эрмитажном театре была представлена новая постановка спектакля - балета Игоря Стравинского «Жар-птица». Ее создатель, знаменитый хореограф Режис Обадиа, в этот раз прибыл в Россию для постановки на форуме нового спектакля по приглашению продюсера Евгении Водзуми в сотрудничестве с компанией Елизаветы Вергасовой ADN ltd. Елизавета Вергасова соавтор множества постановок Режиса Обадиа на протяжении более 20 лет. Французский балетмейстер и режиссёр - хореограф Режис Обадиа, получивший известность как создатель собственного стиля хореографии и новой формы искусства, которое получило название «видео-дэнс», так же известен как основатель Национального Центра современного танца в Гавре и руководитель Центра Современного танца в Анже, Шевалье и Офисьель Ордена Искусств и Литературы Франции, лауреат премии "Золотая маска", которую получил за балет на музыку Игоря Стравинского "Весна священная", лауреат премии "Чайка" за режиссуру и хореографию спектакля "Идиот" по роману Ф. Достоевского в РАМТе. Кроме того, лауреат более 50 международных наград за поставленные им спектакли и фильмы. В этом юбилейном году Игоря Стравинского он поставил полную версию балета «Жар-птица». Евгения Водзуми, известный российский театральный продюсер, обратилась к Режису, зная его творческий почерк, его новое виденье и новое прочтение известных и классических произведений. Кредо продюсера: привлекать к работе талантливых и смелых режиссеров. В зале был аншлаг, присутствовали , представители Французского института в России, гости форума, поклонники современного танца. Постановка была встречена зрителями тепло. Зрителей поразило прежде всего то, что каждый хореографический штрих взвешен и выверен, слит воедино с музыкой, тела танцоров переплетаются в причудливую узор, нет ни одного случайного движения. Хореограф - постановщик и в этот раз сумел создать потрясающее зрелище, необычная, не похожая ни на какую в мире оригинальная хореография привела зрителя в полный восторг. Свидетельство интереса к творчеству Режиса Обадиа - переполненный зал Эрмитажного театра и бурные овации публики после спектакля.

После этого труппа, знаменитый режиссер и вся команда отметили премьеру спектакля в модном ресторане Санкт-Петербурга «Полный Балет» на Гороховой улице. Ресторан был выбран не случайно, ведь он расположен в здании, где ранее жили великие балерины Агриппина Ваганова и Галина Уланова. Артисты остались довольны оригинальной кухней.