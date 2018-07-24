Франшиза Choupette вошла в ТОП-5 лучших франшиз отрасли "Одежда" и заняла 37-е место в рейтинге ТОП-100 лучших франшиз России наряду с крупнейшими лидерами российского бизнеса — ИНВИТРО, Subway, Пятёрочка и др.

Главный критерий рейтинга франшиз – надежность и состоятельность представленных на рынке концепций. Цель рейтинга помочь потенциальным инвесторам в выборе будущего успешного бизнеса.

На российском рынке представлен огромный выбор франшиз в разных отраслях. Потребуется не один месяц исследовательской работы, чтобы потенциальному инвестору изучить информацию о каждой сфере. Рейтинг от БиБосс – одного из самых известных франшизных порталов страны – носит некоммерческий характер и является на сегодня самым справедливым в России.

Франшиза бренда Choupette третий год подряд стабильно входит в ТОП-100 франшиз, тем самым подтверждая свою эффективность и жизнеспособность в жестких условиях современного российского рынка. Причина тут не только в постоянном совершенствовании своей бизнес-модели и жестком контроле всех бизнес-процесов, но и в постоянной поддержке своих франчайзеров.

Компания запустила обучающую платформу «Университет Choupette». Основная его задача заключается в том, чтобы облегчить предпринимателям процессы по открытию и развитию бренда в регионах, а также стандартизировать и ускорить обучение персонала. Благодаря платформе Университета, у партнеров сети уже есть готовые решения по организации магазина, описанию групп товаров, витринистике и мерчендайзингу, значительно помогающие в работе начинающим предпринимателям.

"Мы как отечественный бренд гордимся тем, что за 7 лет существования франчайзинговой программы Choupette, фирменная сеть насчитывает более 100 магазинов. Бренд вышел на международные рынки США, Европы и ОАЭ. Участие в международных выставках, таких как Pitti Bimbo во Флоренции, помогает повысить узнаваемость нашей ТМ по всему миру и в целом повысить уровень российского производства детской одежды", – комментирует директор по развитию А. Василькова.