22 февраля во Всероссийском Музее Декоративно-Прикладного и Народного Искусства, при поддержке Private Banking Aльфа-Банка, Lamborghini Москва и Посольства Испании в РФ, прошел закрытый вечер «Франсиско Гойя: Красный Монолит».

Последние несколько месяцев Москву буквально лихорадило «гойеманией». Апогеем, завершающим этот культурный бум, стал привоз уникальной коллекции, состоящей из 56 офортов великого испанского мастера. В рамках экспозиции были представлены офорты из четырех самых волнующих серий Франсиско Гойи: «Пословицы», «Ужасы войны», «Коррида», и наконец, «Капричос» первого издания, ранее никогда не бывавшие в России. Куратором выступил международный коллекционер и галерист Дэвид Туник.

Первыми гостями выставки стали: Дэвид Туник, Пьер Кристиан-Броше, Елена Титова, Марина Мединская, Посол Словении Примож Шелиго, Gerald Michael McCarthy (ирландский дипломат, глава Irish Enterprise), Светлана Кузовова (Asian Spirit), Александра Ребенок, Константин Крюков, Елена Летучая, Алина Топалова, Азамат Цебоев, Константин Андрикополус, Антонина Клименко и другие.

Красный монолит... Проект получил свое название, основываясь на эмоциональном анализе работ великого мастера, в результате которого был выявлен доминирующий акцент. Эта доминанта – образ красного. Он сквозит, сияет, а иногда кричит и заполняет собой все черно-белое пространство гравюр. Красный в человеческом сознание – цвет любви, страсти, власти, сопротивления, эмоционального надрыва.

В то время как почтенные гости выставки дискутировали об актуальности философских доктрин 18 века, во втором зале современный аргентинский художник Мальколм Рокс создавал на глазах у публики яркий перформанс. На фоне классического контекста рождалась магия современного искусства, в которой соединились живопись, хореография и музыка. По заданной фантасмагорической траектории среди гостей двигались мистические фигуры, одетые в сюрреалистические костюмы от Венеры Казаровой, усиливая ощущения театральности вечера.



Выставка будет открыта для публики с 23 по 24 февраля в рабочие часы музея.