Франсуа-Анри Пино сократил свою зарплату, чтобы минимизировать убытки Kering

Глава люксового концерна Kering и один из самых богатых людей в мире сократил свою зарплату на 25% до конца 2020 года.

Франсуа-Анри Пино пообещал распределить сэкономленную сумму на покрытие текущих расходов по зарплатам сотрудников. Решение бизнесмен принял в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. По информации пресс-службы холдинга, Kering ожидает сокращение продаж на 13-14% в первом триместре 2020 года.

Для справки: фиксированная зарплата Франсуа-Анри Пино составляет 1,2 миллиона евро в год.