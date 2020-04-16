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Артем Кузелев

Франсуа-Анри Пино сократил свою зарплату, чтобы минимизировать убытки Kering

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  • 16 Апреля 202015:17
Сюжеты: Kering

Глава люксового концерна Kering и один из самых богатых людей в мире сократил свою зарплату на 25% до конца 2020 года.

Франсуа-Анри Пино пообещал распределить сэкономленную сумму на покрытие текущих расходов по зарплатам сотрудников. Решение бизнесмен принял в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. По информации пресс-службы холдинга, Kering ожидает сокращение продаж на 13-14% в первом триместре 2020 года.

Для справки: фиксированная зарплата Франсуа-Анри Пино составляет 1,2 миллиона евро в год.

 
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