Франсуа-Анри Пино удостоен высшей награды Флоренции

В первый день ярмарки Pitti Uomo состоялась церемония награждения французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино наивысшей наградой Флоренции Fiorino d’Oro.

Франсуа-Анри Пино получил награду из рук мэра Флоренции Дарио Нарделла. Бизнесмен был удостоен «Золотого флорина» в знак благодарности за значительные инвестиции в развитие Тосканского региона. Сеньор Нарделла особенно поблагодарил главу группы Kering «за инициативы и инвестиции, реализованные на благо нашего региона и жителей». Сам Пино так отреагировал на событие: «Эта награда очень важна для меня. Я впервые получаю награду от города... Корни люксового бизнеса Kering в Тоскане... Группа несет ответственность за сохранение знаний и их передачу следующим поколениям, и именно это сейчас и происходит. Чем больше мы развиваем наши бренды, тем больше мы растем в Италии. Через наши товары мы продаем частичку Италии, в частности Флоренции».