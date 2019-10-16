Франсуа Пино откроет музей современного искусства

Основатель люксового конгломерата Kering станет владельцем арт-пространства в Париже.
Будущим летом Франсуа Пино откроет в Париже музей современного арта. Основу экспозиции составят предметы искусства из личной коллекции бизнесмена и мецената. Музей расположится на 3 000 квадратных метрах в историческом здании парижской биржи Bource de Commerce. Всего в собрание площадки войдет около 5 000 предметов: от живописи до видеоарта.
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