FREE AGE - лучшая «история успеха» на Евразийском женском форуме

19 сентября в Санкт-Петербурге стартовала работа второго Евразийского женского форума, который открыла Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. В рамках конкурса «История Успеха» победил проект FREE AGE компании «Эколайф» Татьяны Затравиной.

Первый день Евразийского женского форума, посвященный достижениям российских женщин в малом и среднем бизнесе, начался выставкой «Сделано в России: экспорт руками женщин», на которой были представлены примеры продукции, производимой женщинами-предпринимателями. Открывая экспозицию в Парламентском центре Санкт-Петербурга, Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, что такое мероприятие проводится в России впервые, и лично ознакомилась с экспозицией, включая стенд компании «Эколайф», представившей бренд женской одежды премиум-класса FREE AGE. Торговая марка также стала участником конкурса предпринимательских проектов «История Успеха», стартовавшего весной 2018 года, и заняла в нем первое место по итогу финальных презентаций, прошедших 19 сентября на форуме.

FREE AGE более 2 лет выпускает дизайнерские коллекции женского вязаного трикотажа из натуральных пряж от лучших мировых производителей. Следуя выбранному вектору развития, летом 2018 года компания запустила внесезонную линию одежды как основу для женского гардероба премиум и люкс сегментов – FREE AGE Premium Leisure. Новую линию, а также сезонные коллекции торговой марки (осень-зима 2018/19, весна-лето 2019), команда «Эколайф» презентовала с 4 по 7 сентября в Москве на CPM – Collection Premiere Moscow, а также в Париже - на легендарной выставке Who’s Next, состоявшейся с 7 по 10 сентября.

Татьяна Затравина, генеральный директор компании «Эколайф» и бренда FREE AGE: «Два года мы с успехом создаем настоящий универсальный продукт премиум-класса – женственные и модные изделия высочайшего качества. Всегда радостно, когда твой проект высоко оценен клиентами, но вдвойне приятно и почетно получить признание от делового сообщества. Мы очень рады возможности стать частью Евразийского женского форума».

Коллекции женской одежды из вязаного трикотажа премиум-класса FREE AGE и FREE AGE Premium Leisure доступны в официальных шоу-румах бренда в Москве и Санкт-Петербурге, региональных мультибрендовых бутиках, а также собственном онлайн-магазине freeage.shop.

Фото: «Фонд Росконгресс»