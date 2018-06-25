FREE AGE более 2 лет выпускает дизайнерские коллекции женского вязаного трикотажа из натуральных пряж от лучших мировых производителей. Не изменяя выбранному вектору развития, логичным стал новый шаг – запуск внесезонной линии одежды, которая может выступить достойной основой для женского гардероба премиум и люкс сегментов.

FREE AGE Premium Leisure воплощается в лимитированной палитре пастельных тонов от цвета какао до слоновой кости, в спокойных ровных фактурах и мягких силуэтных линиях. Транслируя чувство абсолютного комфорта и спокойствия, одежда из новой линии бренда дарит также ощущение уверенности и безопасности в большом динамичном городе с его суетой, жестким графиком и режимом мультизадачности. Благодаря использованию исключительно натуральных материалов, комбинация шелка с кашемиром создает условия для жизни каждого изделия долгие годы при довольно простом уходе.

Молодая или зрелая, творческая или деловая, владелица собственного бизнеса или женщина - талантливый управленец, - в любой роли FREE AGE Premium Leisure станет не только составной частью образа, но и реальной поддержкой.

Являясь владельцем бренда FREE AGE, известный в Санкт-Петербурге предприниматель Татьяна Затравина, отмечает: «Мы два года стремились к тому, чтобы дать своим клиентам настоящий универсальный продукт премиум-класса - женственные, но в то же время уютные и комфортные изделия, помогающие как завершить образ, так и подчеркнуть статус. По словам партнеров, нам это удалось».

Съемку рекламной кампании линии FREE AGE Premium Leisure бренд доверил творческой команде Real Profit Group. Стилист Анна Оккерт и известный московский fashion фотограф Филипп Жан-Пьер Ндзана показали реальную жизнь новых моделей легких платьев, воздушных кардиганов в пол, стильных топов и джемперов – в атмосфере летних парков и тихих переулков Москвы. Команда съемки: фото – Филипп Жан-Пьер Ндзана, стиль - Анна Оккерт, mua & hd: Анна Соколова, модель - Анна Андреева, production - Real Profit Group.

Новая линия FREE AGE Premium Leisure из шелка с кашемиром уже доступна для заказа на сайте freeage.shop, в официальных шоу-румах бренда в Москве и Санкт-Петербурге.