Фрэнсис Бин Кобейн присоединилась к касту Marc Jacobs

Дочь Кортни Лав и Курта Кобейна, художница Фрэнсис Бин Кобейн пополнила звездный состав рекламной кампании марки сезона осень-зима 2017/18.

Фрэнсис Бин Кобейн дебютировала в качестве фотомодели, приняв участие в съемке рекламной кампании Marc Jacobs. Девушка стала одной из героинь масштабного проекта дизайнера и фотографа Дэвида Симса, в котором уже приняли участие многие звезды альтернативной культуры, в том числе и сама Кортни Лав. Как сообщил сам Марк Джейкобс, с 24-летней Фрэнсис Бин он знаком еще с тех времен, когда она была младенцем. Дизайнер также добавил: «Я всегда хотел работать с Фрэнсис. Ее красота, уникальность и сила – это то, что давно меня восхищало».