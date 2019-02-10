Фрида Джаннини возвращается в индустрию

Бывший креативный директор Gucci, возглавлявшая дом с 2006 по 2015 годы, объявила, что готова взяться за новый проект.

Как известно, Фрида Джаннини покинула итальянский дом моды в 2015 году и посвятила себя семье и воспитанию дочери. Однако на днях дизайнер сообщила, что планирует возвращение в модную индустрию. В недавнем интервью Джаннини рассказала: «За эти годы мне сделали несколько предложений, некоторые из них я отклонила, а некоторые рассмотрела. Возможно, в этом году у меня будут интересные новости для вас». Девушка не раскрыла никаких секретов и лишь добавила: «Если я вернусь в моду, мне бы хотелось занимать не такую всеобъемлющую должность, каковая была у меня в Gucci».