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fashion reporter

Фруктовый коктейль Coccinelle

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  • 23 Апреля 201816:34
Сюжеты: Coccinelle

Coccinelle представляют освежающий и бодрящий тропическо-средиземноморский коктейль из сочных арбузов, бананов, красочных манго, клубники и винограда.

Рисунки являются плодом фантазии шестилетнего мальчика Альберто, воплощающего свои замыслы с помощью любимых карандашей и фломастеров. Созданные в творческом порыве, но со всей детской серьезностью, они послужили вдохновением для принта, украшающего сумки, кошельки и аксессуары бренда Coccinelle, выполненные из кожи и нейлона.

Капсульная коллекция будет представлена во время Недели дизайна в Милане, ведь девушка Coccinelle интересуется не только модной стороной жизни, но и открыта к новым интересным проектам.

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