Футбол и мода: эксклюзивная детская коллекция бренда Gulliver

Накануне Чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашей стране уже этим летом, российский бренд детской одежды Gulliver выпустил большую тематическую коллекцию Football Stars.

В ней представлены стильные спортивные образы для девочек и мальчиков от двух до пятнадцати лет.

Яркие модели с контрастной отделкой и динамичным рисунком идеально подходят для активного летнего отдыха.

Ведущие цвета коллекции – насыщенный красный, тёмно-синий и освежающий белый – подчеркивают спортивный стиль нарядов и напоминают о нашем национальном флаге. В такой одежде ребенок может отправиться не только на тренировку, но и на игры мундиаля в качестве зрителя – look Football Stars от Gulliver на стадионе будет абсолютно уместен.

Основу образов для мальчика в этой коллекции составляют трикотажные шорты – настоящий must have спортивного гардероба. Дизайнеры Gulliver предлагают два варианта: строгие темно-синие шорты с брендированной резинкой и отделкой из сетки и ярко-красные с белыми лампасами, контрастным принтом и фирменной нашивкой. Обе модели выполнены из 100-процентного хлопка, что делает их комфортными даже для активных игр на солнце. В сочетании с полосатой красно- или сине-белой футболкой из этой же коллекции такие шорты превратят мальчика в настоящего футболиста.

Если хочется добавить образу изюминки, то стоит выбрать тёмно-синюю футболку «Форвард» с контрастной отделкой и яркой спортивной символикой: цветовая гамма, цифровые элементы, шрифтовые изображения и контрастные бейки выглядят оригинально и настраивают на позитивную волну. Для активных игр в жаркую погоду подойдет белая майка «Форвард», фишка которой – в сочетании двух фактур: трикотажного полотна и сетки, из которой выполнена спинка изделия. Поклонники футбола непременно оценят крупные шрифтовые и графические элементы, решенные в технике принта и аппликации.

Среди нарядов для девочек также представлены разнообразные шорты и майки, однако дизайнеры Gulliver уверены, что спортивный образ юной модницы не должен этим ограничиваться. Поэтому особое место в коллекции Football Stars занимает... платье. Белое с яркими деталями, оно удивительным образом сочетает в себе динамику и романтичность. Этот эффект достигается за счет популярного в сезоне весна-лето – 2018» смешения стилей: в одной модели «уживаются» канты, застёжка поло, крупный энергичный принт, фирменные нашивки и мягкий волан из сетки. Не менее оригинально выглядит и красно-белая спортивная юбка из мягкого трикотажа с диагональной полоской, контрастными бейками и брендированной резинкой. Обе модели созданы специально для динамичного отдыха на свежем воздухе.

Отдельного внимания заслуживают тёмно-синие юбка-шорты – пожалуй, самый необычный элемент коллекции Football Stars. Укороченные легинсы объединены с пышной юбкой – это идеальный вариант для девочки, которая все лето проводит на спортивной площадке, но хочет оставаться стильной, женственной и нежной.

Дополнить спортивный look ребенка и защитить его от палящего солнца поможет главный летний аксессуар – стильная бейсболка, комбинированная с сеткой. Модель для мальчиков выполнена из ткани темно-синего цвета, для девочек – ярко-красного, а также украшена забавным помпоном.