Футбольная форма Бразилии Nike в STREET BEAT KIDS

Теперь в сети магазинов одежды и кроссовок для детей и подростков STREET BEAT KIDS можно приобрести спортивную униформу для занятий футболом. Расцвета – официальная версия домашней формы Бразилии. Так что все юные футболисты, а также молодые болельщики смогут получить себе предмет гордости в гардероб.

Технологичная ткань Nike Breathe, из которой выполнены джерси и шорты, отводит влагу и гарантирует ощущение прохлады. В комплект также входят высокие хлопковые носки. Форма представлена в детской размерной сетке от XS до XL и стоит 4 790 рублей. Ее можно заказать онлайн или примерить и забрать в магазине STREET BEAT KIDS в ТЦ Авиапарк.