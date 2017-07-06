Футболки Louis Vuitton x Supreme за 7500 фунтов

О суперуспехе коллаборации роскошного дома моды и стритстайл бренда красноречиво говорят цены, которые выставляют перекупщики.

Во время недавней Недели мужской моды в Лондоне гости показов могли посетить временный магазин коллаборации Louis Vuitton x Supreme. Здесь была представлена одежда и аксессуары из совместной коллекции, которая, к слову, оказалась мегауспешной. О том, какой популярностью пользуется капсула роскошного дома моды и стритстайл бренда, красноречиво говорят расценки перекупщиков.

Например, на сайте eBay можно найти вещи, предлагаемые с накруткой первоначальной цены в два, а то и в десять раз! Так футболку стоимостью около 350 фунтов стерлингов здесь можно приобрести за колоссальные 7732 фунтов. Успех успехом, но у коллекционеров остается последний шанс до 21 июля приобрести предметы капсулы в фирменных магазинах. Далее онлайн-аукционы станут единственными площадками, на которых будут доступны вещи с заветными логотипами.