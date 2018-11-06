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Артем Кузелев

Футболки Supreme с жертвами домогательств Дональда Трампа

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  • 06 Ноября 201813:20

Американский бренд уличной моды представил капсульную коллекцию футболок, выпущенную в поддержку жертв сексуальных домогательств.

Марка Supreme в коллаборации с американским художником Ричардом Принсом выпустила коллекцию футболок с портретами 19 женщин, которые обвинили президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах.  Эти обвинения прозвучали в преддверии выборов 2016 года, но по-прежнему не получили развития. Например, иск порноактрисы Сторми Дэниелс был и вовсе отклонен судом.

Капсульная коллекция получила название 18 & Stormy. Предполагается, что вырученные за нее средства будут направлены маркой на счет организации Downtown for Democracy, добивающейся изменений в политической жизни США. Демократия и свобода слова в действии.

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