Футболки Supreme с жертвами домогательств Дональда Трампа

Американский бренд уличной моды представил капсульную коллекцию футболок, выпущенную в поддержку жертв сексуальных домогательств.

Марка Supreme в коллаборации с американским художником Ричардом Принсом выпустила коллекцию футболок с портретами 19 женщин, которые обвинили президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах. Эти обвинения прозвучали в преддверии выборов 2016 года, но по-прежнему не получили развития. Например, иск порноактрисы Сторми Дэниелс был и вовсе отклонен судом.

Капсульная коллекция получила название 18 & Stormy. Предполагается, что вырученные за нее средства будут направлены маркой на счет организации Downtown for Democracy, добивающейся изменений в политической жизни США. Демократия и свобода слова в действии.