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Артем Кузелев

Футляр-сундучок для AirPods от дома Louis Vuitton

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  • 05 Октября 201911:16
Сюжеты: Louis Vuitton, iPhone

Парижский дом моды опубликовал фотографии нового аксессуара, но ничего не сообщил о дате релиза и цене.

В официальном Instagram-аккаунте парижской марки появились снимки чехла-сундучка, который мастера дома изготовили для тех, кто хочет сохранять свои беспроводные наушники в роскоши. Дизайн аксессуара придумал креативный директор бренда Николя Гескьер для коллекции сезона весна-лето 2020. Длинная золотистая цепочка на сундучке позволяет носить его как украшение на шее.

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