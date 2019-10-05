Футляр-сундучок для AirPods от дома Louis Vuitton

Парижский дом моды опубликовал фотографии нового аксессуара, но ничего не сообщил о дате релиза и цене.

В официальном Instagram-аккаунте парижской марки появились снимки чехла-сундучка, который мастера дома изготовили для тех, кто хочет сохранять свои беспроводные наушники в роскоши. Дизайн аксессуара придумал креативный директор бренда Николя Гескьер для коллекции сезона весна-лето 2020. Длинная золотистая цепочка на сундучке позволяет носить его как украшение на шее.