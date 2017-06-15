Футуристические костюмы Гарета Пью для оперы «Антигона»

Британский дизайнер стал художником по костюмам новой постановки Гошки Макуга.

1 / 8 Гарет Пью для оперы «Антигона»















Вероятно, любовь Гарета Пью к подмосткам зародилась еще тогда, когда 14-летнимподростком он создавал костюмы для Национального молодежного театра в Лондоне. Сегодня все его авангардное творчество можно легко подвести к театральности, да и сам дизайнер постоянно апеллирует к сцене. В сентябре прошлого года Пью создал костюмы для постановки во Дворце Гарнье,а теперь сотрудничает с Гошкой Макуга.

Гошка – польская деятельница искусств, которая успела добиться успеха в самых разных областях культуры и даже стала обладательницей престижной Премии Тернера. На этот раз Макуга выступила в роли театрального режиссера, поставив на сцене свою футуристическую адаптацию «Антигоны». Художником по костюмам в спектакле выступает Гарет Пью, чьи наряды становятся клетками, которые поглощают тела персонажей. Получилось очень впечатляюще.