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Артем Кузелев

Футуристичная шляпа по проекту Захи Хадид

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  • 15 Июня 201811:02
Сюжеты: Головные уборы

Сотрудники бюро Zaha Нadid Architects представили шляпу, дизайн которой имитирует один из проектов знаменитого архитектора.

Специалисты Zaha Нadid Architects решили оригинально поддержать сообщество «Друзья H-line». Некоммерческая организация была основана в 1999 году жителями западной части Манхэттена, а ее главной целью стало сохранение старинной железной дороги. Сегодня в этом районе расположено популярное зеленое пространство, разработанное Diller Scofidio + Renfro (DS+R). В поддержку инициативы архитекторы бюро Захи Хадид напечатали на 3D-принтере шляпу, которую так и назвали – H-line Hat. Дизайн головного убора в точности повторяет контур жилого комплекса 520 West 28th, спроектированный бюро и построенный в Нью-Йорке.

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