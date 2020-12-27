Габриэла Херст стала креативным директором дома Chloe

В этом месяце руководство парижского дома объявило о новом назначении. Пост креативного директора, которые недавно оставила Наташа Рамсей-Леви, займет Габриэла Херст.

В официальном пресс-релизе компании опубликованы слова президента и генерального директора Chloe Рикардо Беллини: «Я очень рад приветствовать Габриэлу Херст в Chloe. Меня всегда восхищала ее творческая энергия и любовь к ремеслам. Ее мощное видение более ответственной моды полностью соответствует тем ценностям, которые сегодня определяют женщину Chloe. Габриэла – визионер, и ее креативный талант станет важным условием нашей эволюции и развития образа вдохновляющей женственности, которым так дорожила основательница бренда. Мы разделяем уверенность в том, что сможем принять активное участие в создание экологичного будущего и поднять Chloe на новые вершины».

Сама Херст отметила: «Я очень благодарна за предоставленную мне возможность присоединиться к столь прославленному дому моды. Я хотела бы поблагодарить Наташу Рамсей-Леви и других талантливых дизайнеров, которые развивали образ, созданный еще Габи Агьон. Я с нетерпением жду возможности поработать с Рикардо Беллини, чтобы помочь ему в создании компании с высокой социально-экологической ответственностью. Для меня большая честь работать в этом направлении с командой Chloé, как с точки зрения креатива, так и с точки зрения этики».