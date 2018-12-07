Экскурс–бюро №1 представляет новый фирменный стиль

Известных героев в модной одежде и декорациях современной Москвы представила команда Экскурс-бюро№1. Это яркие, разноцветные коллажи, на которых изображены те, кто жил, работал, творил в Москве. Юрий Гагарин в кожаной косухе, стильный Антон Чехов, озорные Родченко и Степанова, шутливый Владимир Гиляровский, импозантный Булгаков, Пушкин и Гончарова в джинсах, Фаина Раневская у Даниловского рынка, Шехтель на чемодане рядом с Ярославским вокзалов и другие герои стали частью нового фирменного стиля московского Экскурс-бюро№1.

На каждом имидже свое послание. Это веселые подсказки к судьбам или к характерам героев. У Шехтеля, например, это надпись «Приехал в Москву и победил» - ей команда Экскурс-бюро№1 напоминает, что Шехтель приехал в столицу из Санкт-Петербурга и считается одним из самых ярких и главных творцов «московского модерна». Легендарный москвовед Владимир Гиляровский немного поругивает всех нас за незнание Москвы, на картинках с Маяковским, Булгаковым и Чеховым - емкие цитаты.

Над проектом работала команда Экскурс-бюро№1 и молодой калужский художник Леша Фрей. Он создал яркие коллажи, «переодел» известных персон, придал им современный вид и «перенес» в современную Москву.

Это коллажи-фантазии. Авторам проекта было интересно, покатался бы Маяковский на качелях на Триумфальной площади, носил бы Пушкин джинсовку, а Гагарин косуху, ходила бы Раневская на Даниловский рынок? Это проект про творчество, память и про тех, кто всегда был смелым и удивительно талантливым.

Ключевыми элементами нового фирменно стиля стали не только известные личности, но и здания, памятники архитектуры, скульптуры. Например, «Девушку с веслом» команда Экскурс-бюро№1 «нарядила» в шарф от известного дизайнера Гоши Рубчинского, а над Василием Блаженным полетели воздушные шары. Отдельно создана и новогодняя серия, приуроченная к прогулке «Москва новогодняя» и старту продаж подарочных карт на предстоящий сезон 2019 года.

Все это стало основной для сувенирной продукции: визиток, афиш, открыток с изображением героев, обложек на паспорт и чехлов для телефонов. Вся сувенирная продукция доступна для предзаказа.

На весну 2019 запланирован запуск нового сайта и старт нового сезона прогулок и экскурсий по Москве.

Прямая речь:

Марта Агеева со-основательница Экскурс-бюро№1:

«Как бы пафосно это не звучало, но это связь поколений. Действительно, современному подростку проще воспринимать Пушкина в джинсах на ярком фоне. Его можно заинтересовать этим образом, а потом дать почитать самые великие произведения. Или изобразить Родченко и Степанову такими хулиганистыми, озорными просто для того, что вы увидели эту открытку и в гугле набрали, а что они сделали, почему их произведения есть в музея Нью-Йорка, например, а я их не знаю! А портрет Шехтеля вы давно не видели? А ведь это человек, который совершил революцию в архитектуре! С большой любовью и уважением мы этими яркими открытками вспоминаем легендарных людей!».

Юлия Абрамова, со-основательница Экскурс-бюро№1:

«Мы уверены, что наш новый фирменный стиль станет частью большого и правильного пути по популяризации творчества тех, кем мы гордимся! Для нас эти герои, эти здания – часть нашего города, его история. Без них Москва не Москва! На наших прогулках мы рассказываем зарисовки из их биографий, цитируем их произведения, смеемся над их шутками, восхищаемся их творчеством! И теперь эти герои будут жить не только в наших историях, но и сочных имиджах».

Про Экскурс-бюро №1

Экскурс-бюро №1 http://www.moscowburo1.ru/ - было основано в июле 2011 года журналисткой Мартой Агеевой и PR-специалистом Юлией Абрамовой. «Перевернуть привычное представление об экскурсиях» было основной задачей бюро. Получились исторические прогулки, в которых основной стали яркие, динамичные рассказы с использованием фото, видео контента, интерактива с публикой, а также добавлением историй из жизни современной Москвы. Самые популярные маршруты: «Москва модная», «Москва для влюбленных и мечтающих влюбиться», «Москва магическая», «Архитектурная», «Вкусная». 2 года назад Экскурс-бюро№1 закрепило свои позиции на рынке корпоративных экскурсий и индивидуальных маршрутов. Основной деятельностью стали специально разработанные прогулки для сотрудников и клиентов крупных организаций (ИКЕА, МТС, Сбербанк, Почта России, Sony Pictures, Sanofi и другие) разработка индивидуальных и креативных сценариев для гостей Москвы. Групповые русскоязычные прогулки также остались в расписании.