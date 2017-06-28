Гала-показ студенческих и гостевых коллекций в МАБИУ 2017

22 июня в Международной академии бизнеса и управления уже в седьмой раз состоялся традиционный ГАЛА-ПОКАЗ студенческих и гостевых коллекций. В этом году на подиуме были представлены 7 дипломных коллекций бакалавров и два гостевых показа.

Эффектно открыла показ дипломная коллекция Александры Чирковой «Красная Шапочка: перезагрузка», созданная в стиле cosplay. По замыслу автора, представленная коллекция является историей Красной шапочки после ее извлечения из живота Волка. Перемены оказались разительными – из скромной деревенской девочки Красная Шапочка превратилась в экспрессивную стим-панк-вампиршу, которую теперь, не без основания, должны опасаться все обитатели леса, включая и самого Волка.

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После недоброй лесной сказки настал черед «Перелётных птиц» - именно так называется дипломная коллекция мужской одежды в стиле кэжуал Маргариты Шнитман. Она представила пять комплектов повседневной городской одежды, декорированных вышивками разнообразных пернатых. Особенно тепло зрители встретили твидовое пальто с красным фламинго.

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Капсульная коллекция «Shirt list» Анастасии Прониной инспирирована классическими мужскими сорочкам. Деконструировав их до уровня «запчастей», Анастасия собрала их заново, но уже в женские комплекты, сделав акцент на таком элементе сорочки как воротник.

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Далее Атриум МАБИУ был предоставлен гостям показа. Дело в том, что Андрей Владимирович Сафинин вот уже несколько лет подряд возглавляет жюри Всероссийского конкурса детских театров мод и всячески поддерживает детское творчество, связанное с дизайном одежды.

И вот, одна из таких «подшефных» Андрея Владимировича, Анастасия Чернышова, 14-летняя участница детского театра моды «Василиса», получила возможность продемонстрировать свою авторскую модель уже на студенческом подиуме. Настя, сама выступив в качестве модели, представила костюм под названием «Акваполис», который создан из нетрадиционных материалов и отсылает нас к романтике освоения глубин мирового океана.

Затем показ дипломных работ продолжила коллекция Ольги Подлесновой «Пудровая завеса», в которой автор представил платья нежных пастельных тонов в бельевом стиле.

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И снова на подиуме гости МАБиУ – детский театр моды «Василиса» привез свою коллекцию «Панацея», занявшую II место на XXI Национальном конкурсе детских театров моды ассоциации «Золотая игла». Коллекция посвящена героическим усилиям ученых-микробиологов в борьбе с различными боле знями человека.

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Необычный для мужской одежды вид декора – спиральную вышивку цветными шнурами и натуральными камнями, предложила в своей коллекции «Круги на песке» Анна Корженок.

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Следующий автор - Сергей Сканцев - представил пышную коллекцию «Византиум», созданную на основе художественного наследия византийской империи. Нарядные женские ансамбли богато декорированы шнурами, камнями и пайетками. Шелковые блузоны украшены ручной росписью.

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А завершился ГАЛА-ПОКАЗ представлением дипломной коллекции Евгении Мальгиной «Король-солнце». Своим ярким, почти театральным зрелищем автор утверждает, что настало, наконец, время, когда мужчинам не нужно больше бояться быть чувственными, нежными, тонкими. Это одежда для тех, кто готов осветить собой серые будни.