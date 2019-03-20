Гала-ужин в честь дня рождения художника Даниила Федорова в ресторане DRINKS&DINNERS

14 марта в новом атмосферном ресторане DRINKS&DINNERS, расположенном на легендарной Пятницкой улице, собрались друзья, чтобы отметить день рождения художника Даниила Фёдорова. Вечер получился торжественным – тосты и добрые пожелания в адрес виновника торжества звучали среди картин и в сопровождении классической живой музыки, поэзии, балетных этюдов и музыкальных импровизаций. В то же время гости чувствовали тепло и домашний уют.

Этой выставкой художник подводит своеобразные итоги, соединяя в целостную экспозицию уже известные многим работы разных лет. Они ранее были представлены на многочисленных выставках в России и за рубежом и завоевали широкое зрительское признание.

Даниил Фёдоров - почётный академик Российской академии художеств. Картины мастера хранятся в собраниях российских музеев, в том числе в Московском музее современного искусства ММОМА, частных коллекциях и корпоративных собраниях компаний «Найк» и «Боско ди Чильеджи». Творчество Даниила Фёдорова отмечено наградами Министерства культуры РФ, Российской академии художеств, Московского Союза художников, Российского космического агентства, Международного альянса «Миротворец». Персональные выставки живописца с неизменным успехом проходят на самых престижных площадках Москвы. Работы Даниила Фёдорова всегда смотрятся свежо и актуально, заряжают позитивным отношением к жизни. Он одинаково хорошо работает как в жанре классической живописи, так и в стилях поп-арта и гиперреализма.

Поздравили сына мать, заслуженный художник России Мария Федорова, и отец, заслуженный артист России Юрий Ильин. Поздравить Даниила прибыл выдающийся пианист, народный артист России Юрий Розум, давший блестящее выступление в честь героя вечера. Вечер украсил концерт, к котором выступили выступили балерина Елизавета Назимова, певец NOEL, актриса и певица Екатерина Директоренко.

Ведущими вчера выступили эпатажный Александр Белов и неотразимая Мария Ост.

На вечере присутствовали ценители и коллекционеры искусства Даниила Фёдорова. Среди гостей были замечены: Катя Лель, Митя Фомин, Анна Русска, Алексей Гарбер, Константин Ивлев, Анна Чурина, Алиса Толкачева, Александр Булыкин с супругой, Юлианна Винер.

Мероприятие прошло при поддержке консалтинговой компании AR Group.