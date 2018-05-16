Гала-ужин журнала InStyle в рамках ММКФ

24 апреля в ресторане Cristal Room Baccarat состоялся традиционный ужин InStyle в рамках Московского Международного кинофестиваля. Премию журнала в этом году получила актриса и режиссер Ян Гэ, чей дебютный фильм «Ню» вошел в основную конкурсную программу кинофестиваля от России.

Жизнь журнала InStyle тесно связана с миром кино: традиционно он принимает участие во всех значимых мировых кинособытиях, таких как премия «Оскар» и «Золотой глобус», Каннский международный кинофестиваль, а также десятый раз подряд становится Официальным партнером ММКФ.

Накануне церемонии закрытия весь цвет кинематографа – актрисы, кинорежиссеры, продюсеры и бизнес-элита – собрался на InStyle Gala Dinner. Гостями мероприятия стали Даррен Аронофски, Настасья Кински, Алиса Хазанова, Катерина Шпица, Кристина Орбакайте, Аглая Тарасова, Наталья Бардо, Константин и Алина Крюковы, Алла Вербер, Марина Жигалова-Озкан, Светлана Бондарчук, Яна Рудковская, Ляйсан Утяшева, Виктория Шелягова, Оксана Бондаренко, Мария Богданович, Мария Фомина и Алексей Киселев и многие другие.

Кульминацией мероприятия по традиции стало вручение премии журнала InStyle, учрежденной в 2011 году. InStyle известен тем, что открывает новые имена и зажигает новые звезды, стремится поддерживать молодые таланты и рассказывать о них читателям. В этом году премия InStyle была вручена представителю нового поколения российского кинематографа, чей фильм демонстрируется в рамках официальной программы ММКФ, за создание яркого художественного образа, безупречное стилистическое решение и режиссерский дебют. Приз – статуэтку, созданную легендарным хрустальным домом Baccarat, из рук главного редактора InStyle Юрате Гураускайте получила актриса и режиссер Ян Гэ.