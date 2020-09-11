GANT возвращает стиль preppy – стиль, который появился 70 лет назад и остается трендом сегодня.
В коллекции осеньзима 2020/2021 использованы архивные модели и материалы рекламных кампаний, начиная с 1950 года и до настоящего времени. В новой коллекции есть универсальные модели с потрясающим качеством, они вне времени и прослужат не один сезон. Такая одежда подойдет для любой погоды, ее можно носить в городе и на природе. На создание outdoor линейки в стиле preppy дизайнеров вдохновили пешие прогулки в горах, эстетика умного, функционального дизайна и многослойность. GANT начал свою историю в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, наследие бренда связано с Восточным побережьем США. GANT черпал вдохновение в традициях американского отдыха на природе, от парусного спорта у величественного морского побережья Кейп-Код до красочных осенних прогулок по пустыням Северо-Востока. «Мы создали коллекцию, которая действительно демонстрирует историю стиля preppy, –рассказывает вицепрезидент по продукту и дизайну Карен Вогеле, – в ней представлены легендарные вещи GANT, такие как поло-регби, университетская куртка, джемпер с косами. Мы использовали премиальные ткани, красивую осеннюю палитру и яркие узоры, например клетка тартан и пейсли, а чтобы выделить обновленные классические модели пиджаков, брюк и рубашек, мы украсили их эмблемой GANT Icon G».
Ключевые цвета и принты
Палитра цветов в этом сезоне отсылает к горным хребтам, пышной осенней листве и красоте заболоченных земель Восточного побережья США. Изумрудно-зеленый, яркооранжевый, горчично-желтый, темно-розовый и пурпурный цвета дополняют нейтральные верблюжий и бежевый оттенки, которые присутствуют во всей коллекции.Выразительный узор в клетку в этом сезоне на первых ролях. Фланелевые модели в клетку тартан помогут создать запоминающийся образ, когда на улице похолодает. Принты и узоры теплых осенних оттенков сделают оригинальными базовые предметы гардероба, с ними прекрасно сочетаются пиджаки из твида обновленных видов плетения. Первый дроп сезона На создание этой части коллекции дизайнеров вдохновила жизнь в Бостоне и активный лайфстайл жителей Восточного побережья. Вещи для пеших прогулок здесь соседствуют с офисным гардеробом: идеально, если ваш путь на работу пролегает вдоль залива. Премиальные ткани с яркими рисунками и узорами отлично сочетаются с трекинговыми ботинками и лоферами, и так можно комбинировать все вещи из коллекции. Второй дроп сезона Вдохновением для создания этой коллекции послужило путешествие на поезде в штат Мэн и пешая прогулка по национальному парку Акадия. Это лучшее время, чтобы увидеть горы, все еще горящие насыщенными осенними красками, когда первый снег только припорошил их. В основе этой части коллекции плотные вязаные изделия и яркая верхняя одежда, с которой вы готовы к любым капризам погоды. Праздники Представьте, как встречаете Новый год с друзьями в красивом загородном доме. Необычное сочетание вещей поможет создать многослойный образ в стиле preppy и в то же время не замерзнуть. Элегантные костюмы и платья хорошо смотрятся с яркой верхней одеждой, вязаными изделиями и теплыми сапогами. Вы будете выглядеть эффектно и не замерзнете даже в сильный мороз.
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