Garage Vintage - первый SALE от Electra

Американский бренд Electra запустил новый проект Garage Vintage – это первый в истории бренда гараж сейл на территории Москвы и Санкт-Петербурга, который продлится до 1 сентября. Скидки на модели – до 50%. Стоит поторопиться!

Лето НЕ заканчивается. Впереди еще немного богатого на развлечения лета и тёплая осень, которыми лучше насладиться на велосипеде.

Что это такое?

Electra собирает уникальную коллекцию особенных велосипедов под одной крышей, приглашает всех в гости и угощает эксклюзивным прайсом. Идеальный шанс купить велосипед мечты по земной цене!

Велосипеды с историей

У велосипедов Electra богатая история, но есть модели, история которых особенно насыщенная. Вы часто могли встретить яркие калифорнийские байки на летних фестивалях и мероприятиях, витринах бутиков и выставках искусства, страницах глянцевых журналов и в фотосессиях со звёздами. Двухколёсные бойцы радовали глаза многих людей, побывали во многих интересных местах, услышали много музыки и восторженных отзывов. Назвать их новыми нельзя, но точно можно отнести к велосипедам с историей, которые насквозь пропитаны эмоциями и впечатлениями. Electra предлагает обзавестись новым другом, которому есть, что рассказать. И сделать это по приятной цене!

Америка подсаживает Россию на колёса?

Да, всё верно. Головной офис Electra в Калифорнии заинтересован в развитии велосипедизации в России. Они подарили российскому представительству бренда потрясающий подарок: мировые бестселлеры Electra собираются в одну лимитированную коллекцию и отправляются в Россию прямиком из Штатов, чтобы предстать в Garage Vintage во всей красоте удобства, функциональности и заманчивой цены. Ещё больше велосипедов, ещё меньше стоимость.

Electra Bicycle Company – американский бренд комфортных велосипедов. История бренда началась 26 лет назад с идеи о том, что всегда можно сделать лучше. Лучше, чем у других. Даже лучше, чем у самих себя месяц назад. Создатели Electra Бенно Бензигер и Джеано Эрфорт переосмыслили традиционную геометрию рамы и подарили миру совершенно другой, комфортный и безопасный велосипед, который однажды приехал в город и покорил его. С тех пор Electra покоряет не только города, но и сердца каждого, кто хоть раз попробовал прокатиться на велосипеде, который выглядит и едет не так, как остальные.

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