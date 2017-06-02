GARDENA провела мастер-классы в рамках фестиваля Московская весна

29 апреля и 1 мая садовый бренд GARDENA принял участие в самом красивом и зеленом фестивале года – «Московская весна».

Прекрасная погода, центр столицы России – Москвы, любующиеся окружающей красотой молодые пары, семьи, компании друзей и увлекательные мастер-классы от GARDENA – что еще нужно для того, чтобы сделать свои выходные максимально запоминающимися и полезными?

В рамках ежегодного фестиваля на протяжении двух дней ведущие специалисты Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» делились важными советами и рекомендациями по посадке и уходу за растениями с садоводами-любителями. Теперь каждый, кто не прошел мимо шале-домика GARDENA, знает, как правильно посадить клубнику так, чтобы собирать урожай из самых вкусных и сладких ягод. Любители овощей теперь смогут создать собственную «витаминную» грядку прямо на своем балконе, не выходя из дома. Самые увлекающиеся садоводы без труда выгонят луковичные цветы, даже не имея дачи. А самые маленькие участники мастер-классов теперь знают, как посадить анютины глазки!

GARDENA была очень рада видеть столько заинтересованных лиц на своих познавательных «уроках» и иметь возможность поделиться своим опытом. Просвещайтесь вместе с GARDENA!