GARDENA станет участником Дизайн-субботника Seasons 2017

20 и 21 мая 2017 года садовый бренд GARDENA примет участие в одном из самых стильных и творческих фестивалей Москвы – весеннем «Дизайн-субботнике» Seasons, который пройдет на совершенно новой и неизведанной площадке – Хлебозаводе 9 по адресу улица Новодмитровская, владение 1.

Данное мероприятие отличается от ему подобных особой креативностью и свежестью. Субботник проходит под вечным слоганом «мы. любим. жизнь» и представляет собой концепцию под названием «Молодо-зелено!». В этом году посетители смогут посмотреть хорошие киноленты и спектакли студентов театральных институтов, познакомиться с новыми доселе неизвестными гастрономическими проектами, послушать отличную музыку и проникнуться работами молодых иллюстраторов и дизайнеров.

В последнее время городское садоводство – выращивание собственного сада на балконах, лоджиях, подоконниках и террасах в квартирах и домах – стало настоящим трендом. GARDENA старается сделать все возможное для того, чтобы жители городов могли с комфортом создавать зеленые уголки в своих апартаментах и представляет набор «Домашнее садоводство», которое включает в себя все самые необходимые инструменты для посадки, пересадки, рыхления, полива и прочего ухода за цветами и рассадой дома.

Ввиду этого GARDENA предлагает участникам мероприятия стать слушателями интереснейших и полезных лекций о дизайне и цветовых трендах 2017 года в условиях мегаполиса. Участники смогут узнать все о создании сада на крыше, преображении балконов и террас с помощью цветов, а также о том, как растения способны кардинально изменить интерьер квартиры.

Участники смогут прослушать лекции на темы:

«Сады на крышах: дизайн и технологии»

«Террасы и балконы: дизайнерское оформление и материалы»

«Цветовые тренды в интерьере. Европейская и русская палитра»

«Растения интерьере: оригинальные дизайнерские решения»

20 мая с 14:00 до 17:00

21 мая с 12:00 до 16:00

Подробнее о лекциях Вы сможете узнать в социальных сетях GARDENA: https://vk.com/gardena.russia и https://www.facebook.com/Gardena.Russia/?fref=ts

Это мероприятие станет отличным отдыхом для всей семьи и компаний друзей. Взрослые смогут посидеть на скамейках GARDENA и насладиться зеленым оазисом в центре мегаполиса, а также не только сделать интересные фотографии в специальной фотозоне, но и получить подарки за самые оригинальные снимки. В то время как родители отдыхают, дети научатся правильно сажать цветы рядом с лекторием и точно не успеют заскучать!

GARDENA с нетерпением ждет всех желающих!