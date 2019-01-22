Гардероб Франки Соццани уйдет с молотка

Сын легендарного главного редактора итальянского Vogue устроит благотворительный аукцион редких дизайнерских экземпляров из гардероба Франки Соццани.

В скором времени уникальные предметы из гардероба Франки Соццани сможет приобрести любая поклонница моды. Сын знаменитого главреда, фотограф и продюсер Франческо Карроццини устроит благотворительную распродажу редких дизайнерских экземпляров, которые принадлежали Франке. Аукцион пройдет 11 февраля на сайте Yoox.com и предложит пользователям около 600 вещей, среди которых немало уникальных предметов от ведущих домов моды. Вырученные средства будут направлены в недавно открывшийся фонд по борьбе с генетическими заболеваниями.