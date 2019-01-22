Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Гардероб Франки Соццани уйдет с молотка

  • 169
  • 0
  • 22 Января 201920:58

Сын легендарного главного редактора итальянского Vogue устроит благотворительный аукцион редких дизайнерских экземпляров из гардероба Франки Соццани.

В скором времени уникальные предметы из гардероба Франки Соццани сможет приобрести любая поклонница моды. Сын знаменитого главреда, фотограф и продюсер Франческо Карроццини устроит благотворительную распродажу редких дизайнерских экземпляров, которые принадлежали Франке. Аукцион пройдет 11 февраля на сайте Yoox.com и предложит пользователям около 600 вещей, среди которых немало уникальных предметов от ведущих домов моды. Вырученные средства будут направлены в недавно открывшийся фонд по борьбе с генетическими заболеваниями.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru