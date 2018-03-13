Гардероб Фриды Кало на выставке в Лондоне

Музей Виктории и Альберта анонсировал проект, который представит оригинальные вещи из гардероба одной из самых ярких художниц XX века.
В лондонском Музее Виктории и Альберта открывается экспозиция, составленная из предметов гардероба мексиканской художницы Фриды Кало. Выставка Frida Kahlo: Making Her Self Up начнет работу 16 июня и представит более 200 вещей. Кроме пестрых платьев, юбок, блуз и бижутерии, проект презентует гостям протезы ноги художницы, а также приспособления для макияжа.
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