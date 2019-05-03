Гардероб Клаудии Кардинале выставят на торги

Аукционный дом Sotheby’s представит коллекцию нарядов иконы стиля 1960-х и легенды итальянского кинематографа.

Аукционный дом Sotheby’s анонсировал по-настоящему интересное событие. Со 2 по 4 июня в Париже пройдет выставка нарядов иконы стиля 1960-х и звезды итальянского кино Клаудии Кардинале. В коллекцию войдет около 130 нарядов кинодивы, созданных ведущими модельерами своего времени от Рокко Барокко до Ренато Балестра. В завершении выставки состоится аукцион, на котором будут представлены предметы гардероба Кардинале.