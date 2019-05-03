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Артем Кузелев

Гардероб Клаудии Кардинале выставят на торги

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  • 03 Мая 201910:38

Аукционный дом Sotheby’s представит коллекцию нарядов иконы стиля 1960-х и легенды итальянского кинематографа.

Аукционный дом Sotheby’s анонсировал по-настоящему интересное событие. Со 2 по 4 июня в Париже пройдет выставка нарядов иконы стиля 1960-х и звезды итальянского кино Клаудии Кардинале. В коллекцию войдет около 130 нарядов кинодивы, созданных ведущими модельерами своего времени от Рокко Барокко до Ренато Балестра. В завершении выставки состоится аукцион, на котором будут представлены предметы гардероба Кардинале.

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