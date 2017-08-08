Гардероб по странам: 5 образов для путешествий в разные части света

Южная Корея

Южная Корея подходит для абсолютно разного отдыха. Если вы любите городские прогулки, обязательно посетите Дворец Кёнбоккун в Сеуле («Дворец лучезарного счастья»), который был возведен более 500 лет назад, и самый древний из всех конфуцианских храмов – Храм Чонмё в Сеуле. А в горах вы сможете посетить конфуцианские памятники Андона или заняться медитациями, попробовать местный рис, насладиться периодом цветения и прикоснуться к жизни буддистских монахов. В такой размеренной атмосфере оденьтесь удобно, в свободном платье с акцентом на талии и босоножках без каблука вы пройдете не один километр по живописным местам Кореи. Захватите с собой вместительную соломенную сумку, популярную в сезоне Весна-Лето 2017.

Венесуэла

Среднемесячная температура в колоритной Венесуэле составляет +28 градусов в течение всего года. Достопримечательности субэкваториальной страны лучше всего смотреть с ноября по май: крупнейшие водопады живописны именно в это время. Например, знаменитая скала Рорайма славится своим расположением, она находится на границе Бразилии, Венесуэлы и Гайаны, и достигает почти 3 км в высоту. Для путешествий по таким неизведанным местам в этом сезоне вы можете выбрать майки с крупными принтами и дерзкими надписями, и кружевные шорты или юбки с завышенной талией. Не забудьте солнцезащитный крем, но оставьте шпильки дома и приготовьтесь изучать красоты Каракаса и острова Маргарита.

Узбекистан

Узбекистан редко становится объектом туристического внимания, несмотря на свою гостеприимность, вкусную еду и неповторимые достопримечательности. Мечеть Биби Ханум – самая большая в Средней Азии и считается одной из значительных в исламском мире. Площадь Регистан – сердце крупного города Самарканда, и одно из самых известных мест Средней Азии, которое непременно нужно посетить. Цветочные, тропические и анималистичные принты популярны в сезоне Весна-Лето 2017. Для прогулок выберите длинное платье в пол, удобные босоножки и маленькую сумочку с бахромой, чтобы почувствовать местный колорит, выпить настоящего узбекского чая и увидеть вживую неповторимую восточную архитектуру.

Сербия

Если вы предпочитаете городской отдых в стране с умеренным климатом, Белград вам определенно понравится. В Сербии вы сможете прогуляться по узким улочкам, посетить музей Николы Теслы и понаблюдать за изобретениями известного ученого или музей авиации, где вы увидите реконструированные самолеты разных эпох. На территории Сербии более 200 крепостей и замков, среди них Белградская крепость начала I века нашей эры. Положите в чемодан самые удобные кеды, джинсовый комбинезон, который снова в тренде, и свободную майку, гулять вам предстоит больше обычного. В этом сезоне выбирайте джинсы с необработанными краями и крупной разноцветной вышивкой, легкая небрежность сейчас в моде.

Италия

Одно из самых романтичных мест на планете – это, без сомнений, солнечная Италия. Готические здания: Миланский и Сиенский соборы, достопримечательности Флоренции – церковь Санта Кроче и Санта Репарата точно захочется увидеть вновь. Утром на пляж наденьте модные яркие купальники фасона халтер с завязками на шее или слитные телесные купальники, которые подчеркнут бронзовый загар. А вечером нужно прогуливаться в воздушном платье, босоножках на танкетке, попробовать неповторимую итальянскую пасту в местном кафетерии.

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