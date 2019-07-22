Гардероб Жаклин де Риб выставят на торги

Личные вещи музы Кристиана Диора, Ива Сен-Лорана и Жан-Поля Готье можно будет купить на аукционе в Париже.

Аукционный дом Sotheby's объявил о серии торгов, посвященных графине, дизайнеру и музе именитых модельеров. 11 и 12 декабря этого года на аукционах можно будет приобрести вещи из гардероба Жаклин де Риб, а также предметы искусства, мебель и собрание книг легендарной парижанки. Часть вырученных средств будет перечислена благотворительным организациям, занимающимся поддержкой культуры Франции.