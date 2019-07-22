Вход
ADV



Интересно
Dior (421)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Гардероб Жаклин де Риб выставят на торги

  • 129
  • 0
  • 22 Июля 201910:15
Сюжеты: Dior, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier

Личные вещи музы Кристиана Диора, Ива Сен-Лорана и Жан-Поля Готье можно будет купить на аукционе в Париже.

Аукционный дом Sotheby's объявил о серии торгов, посвященных графине, дизайнеру и музе именитых модельеров. 11 и 12 декабря этого года на аукционах можно будет приобрести вещи из гардероба Жаклин де Риб, а также предметы искусства, мебель и собрание книг легендарной парижанки. Часть вырученных средств будет перечислена благотворительным организациям, занимающимся поддержкой культуры Франции.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru