Gastronomic dinner собрал всех звезд!

10 февраля в ресторане русско-французской кухни «Купцы и устрицы», расположенном в усадьбе середины XIX века, прошел гастрономический вечер. Приглашённые звёздные гости не только дегустировали авторские блюда русско-французской кухни, но и приняли участие в их приготовлении.

Девизом вечера вполне могло стать выражение «Авторская кухня – это не так уж и сложно!» Особенно, если делать это под чутким руководством шеф-повара ресторана «Купцы и устрицы» Константина Гущина. Гости не только готовили, но и осваивали секреты модной подачи блюд. Очень важны правильные акценты, которые можно расставить при помощи соусов! Также были раскрыты все подробности технологии правильной нарезки продуктов – при этом использовались кухонные доски с уникальной технологией сохранения вкуса GARTI.

Константин Гущин подошёл к мастер-классу нетривиально и решил объединить гостей в пары, и каждой паре поручить готовить какое-то отдельное блюдо. Получилось просто превосходно! Актрисы Алика Смехова и Ольга Кабо приготовили сорбет манго-апельсин и украсили его розой из жидкого азота, олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина прекрасно справились с тартаром из тунца с пеной из спаржи. Тартар из говядины с муссом из пармезана готовили телеведущая Анфиса Чехова с Мариной Корпан (основателем дыхательных методик для похудения в России).

Актриса Елена Захарова и Илья Жоров (владелец бренда женской одежды VILLAGI) освоили правильное приготовление и подачу сета из устриц. Запекать «Императорскую» устрицу под голландским соусом научились певец Митя Фомин с дизайнером Александрой Черной (бренд Alexander&Alexandra). А телеведущая Юлия Костюшкина для всех гостей сделала ароматную сангрию с лепестками роз и свежими ягодами.

На гастрономическом вечере также присутствовали: Ани Лорак, Ирина Безрукова, Анастасия Стоцкая, Ида Достман, Анна Банщикова, Алена Блин, Елена Ханга. Ведущий вечера Антон Зорькин сразу же настроил всех гостей на отдых и неформальное общение, расспрашивая звёзд об их пристрастиях в гастрономии, фирменных рецептах и секретах здорового питания.

Конечно же, гастрономический вечер не мог обойтись без напитков. Гости продегустировали вина и игристые вина от компании «Высокий берег». Потрясающим финальным аккордом мероприятия стал авторский многоярусный торт от ателье десертов A&V BAKERY.

Свои музыкальные номера подарили гостям композитор и музыкант Брендон Стоун и певец Родион Газманов.

Мероприятие поддержали: туристическая компания Resort Life, cеть отелей Villa Hotels Maldives, ювелирный гипермаркет «Златоград», подмосковный парк-отель «Пересвет», nano-товары для комфортной жизни MARUTAKA, российский бренд одежды МOMO CASHMERE, загородный отель «Родники», украшения из натурального жемчуга NASONPEARL, клиника «Подружка», косметический бренд MIRRA, cеть салонов Saco, сеть салонов массажа Wai Тhai Spa, бренд декоративной косметики Vivienne Sabo.