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Алексей Бобровский

Гастрономические ужины в рестобаре I’VAN GOGH

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  • 27 Июля 201823:02

С 26 по 29 июля в Москву впервые приезжает израильский шеф Илан Авидан, который в рамках своих гастролей представляет серию гастрономических ужинов в рестобаре I’VAN GOGH.

Следуя европейскому тренду, Илан лично встречает гостей и рассказывает о формировании кухни Израиля и ассимиляции с кулинарными обычаями других народов.

Гастрольное меню включать в себя несколько подач: аперитив, закуски, горячие блюда, десерт и дижестив. На закуску предложат севиче из белой рыбы и паштет из куриной печени с хрустящими тостами. 
Выбор основного блюда зависит от гастрономических предпочтений гостя: филе белой рыбы на гриле с гарниром из батата и артишока или медальоны из говядины с овощами гриль. А на десерт подадут Малахаби - заварной крем с цветочным сиропом.

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