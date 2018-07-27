Гастрономические ужины в рестобаре I’VAN GOGH

С 26 по 29 июля в Москву впервые приезжает израильский шеф Илан Авидан, который в рамках своих гастролей представляет серию гастрономических ужинов в рестобаре I’VAN GOGH.

Следуя европейскому тренду, Илан лично встречает гостей и рассказывает о формировании кухни Израиля и ассимиляции с кулинарными обычаями других народов.



Гастрольное меню включать в себя несколько подач: аперитив, закуски, горячие блюда, десерт и дижестив. На закуску предложат севиче из белой рыбы и паштет из куриной печени с хрустящими тостами.

Выбор основного блюда зависит от гастрономических предпочтений гостя: филе белой рыбы на гриле с гарниром из батата и артишока или медальоны из говядины с овощами гриль. А на десерт подадут Малахаби - заварной крем с цветочным сиропом.