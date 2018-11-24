Где и когда пройдет круизное шоу Louis Vuitton?

Парижский дом моды поделился информацией о будущем показе круизной коллекции.
Креативный директор Louis Vuitton опубликовал в своем Instagram видеоролик, анонсирующий очередной показ. Презентацию новой круизной коллекции Cruise 2020 Николя Гескьер наметил на 8 мая 2019 года. Состоится шоу парижского дома моды на этот раз в Нью-Йорке, но конкретная локация пока что не называется.
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