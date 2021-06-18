Где купить трендовую вещь за 1 рубль? Fashion-пространство Underline празднует запуск Интернет-магазина.

Концептуальное Fashion-пространство Underline, открывшееся в 2017 году в МЕГА Теплый Стан - стало точкой притяжения московских модников и местом встреч, где люди объединяются в комьюнити по интересам. На 6000м2 расположились площадки под мероприятия, Арт-выставки и мастер-классы, -beauty и street-style зоны, а также более более 40 модных брендов российских и зарубежных дизайнеров, любимые Инстаграм-бренды, эко-одежда и аксессуары.

Теперь пространство стало еще ближе для жителей России и осуществить покупку можно, не выезжая за пределы родного города. Достаточно зайти на сайт underlinestore.ru.

Посетителей Интернет-магазина ждут регулярные подборки самых актуальных вещей, подготовленные популярными стилистами-блоггерами, а также живые трансляции из пространства с возможностью моментального оформления заказа. Предусмотрены различные способы оплаты и удобные варианты доставки, омниканальная программа лояльности - онлайн и офлайн.

Особое внимание Underline уделили экоориентированным товарам. Бренды, имеющие локальное производство и производящие вещи из экологичных материалов подсвечиваются, что делает осознанный шопинг проще и доступным каждому. Ультрамодные украшения из стекла, сделанные вручную от Daskova, эко-материалы в сумках от Arny Praht, кошельки из искусственной замши от Sowa, кастомизированные стрит-стайл плащи от The Road и многое другое уже на сайте. Инициативу поддержали партнеры Fashion-пространства - современная система капсул-концентратов по уходу за одеждой и домом DutyBox, разработанная в целях избавления планеты от лишнего пластика.

Официальная презентация сайта состоялась 29 апреля на территории Fashion-пространства Underline. Гости мероприятия вместе с историком моды Чумой Вечеринкой окунулись в атмосферу ретрофутуризма, стали свидетелями нестандартного модного показа и испытали удачу в игре в Бинго, призовым фондом которой стал чемодан стильных вещей.

Но подарки Underline подготовили не только для тех любителей моды и стиля, кому удалось посетить мероприятие. В течение 100 дней каждый покупатель сможет приобрести модную вещь из Интернет-магазина всего за 1 рубль. В акции уже принимают участие Sorry I’m not, jeffreycampbell, C.H.I.C, Cocos, Jnby, top top, soeasy, kruzhok и многие другие популярные бренды. Подробнее об условиях можно узнать на сайте: https://underlinestore.ru/million/

Успейте стать первыми!