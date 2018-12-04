Где пройдет показ круизной коллекции Prada?

Итальянский дом моды, возглавляемый Миуччей Прада, поделился планами на счет показа коллекции Cruise 2020.

Ведущие дома моды понемногу определяются с локациями весенних показов и анонсируют свои круизные коллекции. Миучча Прада сообщила сегодня, что ее шоу Cruise 2020 пройдет 2 мая в Нью-Йорке, где была представлена и предыдущая круизная коллекция марки. Похоже, что в конце весны траффик из Европы в Нью-Йорк повысится, ведь, кроме Prada, здесь свое масштабное дефиле проведет и дом Louis Vuitton.