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Артем Кузелев

Где пройдет показ круизной коллекции Prada?

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  • 04 Декабря 201812:22
Сюжеты: Prada

Итальянский дом моды, возглавляемый Миуччей Прада, поделился планами на счет показа коллекции Cruise 2020.

Ведущие дома моды понемногу определяются с локациями весенних показов и анонсируют свои круизные коллекции. Миучча Прада сообщила сегодня, что ее шоу Cruise 2020 пройдет 2 мая в Нью-Йорке, где была представлена и предыдущая круизная коллекция марки. Похоже, что в конце весны траффик из Европы в Нью-Йорк повысится, ведь, кроме Prada, здесь свое масштабное дефиле проведет и дом Louis Vuitton.

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