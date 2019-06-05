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Артем Кузелев

Где пройдет показ новой коллекции Saint Laurent?

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  • 05 Июня 201918:33
Сюжеты: Yves Saint Laurent

Управляющие парижского дома моды сообщили точные место и дату мужского шоу сезона весна-лето 2020.

Ближайшие показ парижского дома состоится 6 июня в Малибу. Об этом за пару дней до шоу сообщило руководство Saint Laurent, которое ранее анонсировало, что американское дефиле. В четверг на подиуме калифорнийского города можно будет увидеть мужскую коллекцию сезона весна-лето 2020.

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