Где пройдет показ новой коллекции Saint Laurent?

Управляющие парижского дома моды сообщили точные место и дату мужского шоу сезона весна-лето 2020.
Ближайшие показ парижского дома состоится 6 июня в Малибу. Об этом за пару дней до шоу сообщило руководство Saint Laurent, которое ранее анонсировало, что американское дефиле. В четверг на подиуме калифорнийского города можно будет увидеть мужскую коллекцию сезона весна-лето 2020.
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