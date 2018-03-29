Где пройдут важнейшие круизные показы этой весны?

Ведущие модные марки уже определились с локациями, на которых представят круизные коллекции будущего года.

Традиционно презентации круизных коллекций проходят за год до начала сезона. В течение всего мая ведущие марки, не отказавшиеся от резорт-коллекций стараются удивить своих клиенток не только новыми образами, но и локациями, на которых проходят шоу. Например, в этом сезоне одним из самых красивых событий станет дефиле Louis Vuitton в музее современного искусства Fondation Maeght в городке Сен-Поль-де_Ванс. Среди прекрасных полотен Марка Шагала, Василия Кандинского и других мастеров парижский дом представит новые образы.

Круизный показ Prada состоится 4 мая в Нью-Йорке. Дом Chanel представит коллекцию в парижском Гран-Пале 3 мая. Итальянская марка Gucci проведет шоу во французском городе Арль 30 мая. После трехлетнего перерыва бренд Max Mara снова покажет круизную коллекцию. Шоу пройдет 4 июня в Реджо-Эмилия в Италии, в городе, где марка была основана.