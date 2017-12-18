Где встречать Новый год? Почувствуй сказку с НОВОГОДНЕЙ РИВЬЕРОЙ!

Как беззаботно и с удовольствием встретить волшебство Нового Года и Рождества, отель Riviera Sunrise Resort & SPA знает ответ. Праздничный банкет порадует Вас вкусными, сочными блюдами, сопровождаемые шикарным оформлением от мастеров кейтеринга, заводным ведущим, первоклассным диджеем и воодушевленными музыкантами, готовыми радовать и удивлять в желанную ночь. В ожидании чудес на территории живописного реликтового парка развернется Рождественская Ярмарка русских народных лакомств с приятными призами и мастер-классами.
Учитывая Ваши пожелания, мы организовали все лучшее для отличного старта на 2018 год!
Для отдыха в компании:
►Новогодняя ночь безудержных развлечений (банкет, анимационная программа, розыгрыши, конкурсы, подарки, праздничный фейерверк)
►Ведущий Владимир Афанасьев и Dj Dali
►Живая музыка: Lounge Box: Попов Евгений, Попова Марина.
►Новогодняя Ярмарка с призами, пикник со вкусным гриль-меню
►Новогодние отечественные фильмы в кругу семьи
►Сказочные крымские экскурсии
►Уютные вечера под теплыми пледами с изысканными блюдами от шеф-повара и горячим глинтвейном
►Кулинарные мастер-классы
►Рождественские колядки
Для самых маленьких гостей:
►Новогодняя елка, встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и любимыми сказочными героями
►Задорная команда аниматоров с динамичными играми
►Квесты, мастер-классы на Новогодней Ярмарке
►Мультфильмы в компании друзей
►Рождественские театральные колядки
Для души и тела:
►Оздоровительные ЭКО-СПА-программы и расслабляющие массажные практики
►Аквааэробика в крытом бассейне
►Банный комплекс
►Фитнес и нордическая ходьба
►Кислородные коктейли и фиточай
RIVIERASUNRISE
КУРОРТНЫЙ СПА-ОТЕЛЬ RIVIERA SUNRISE ALUSHTA РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА БЕРЕГУ ЧЕРНОГО МОРЯ В ГОРОДЕ АЛУШТА.https://www.instagram.com/rivierasunrise/ Отдел бронирования
(круглосуточно)
+7 (365) 602 62 26
+7 (978) 899 27 27
Reservation@RivieraSunrise.com
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