Где встречать Новый год? Почувствуй сказку с НОВОГОДНЕЙ РИВЬЕРОЙ!

Как беззаботно и с удовольствием встретить волшебство Нового Года и Рождества, отель Riviera Sunrise Resort & SPA знает ответ. Праздничный банкет порадует Вас вкусными, сочными блюдами, сопровождаемые шикарным оформлением от мастеров кейтеринга, заводным ведущим, первоклассным диджеем и воодушевленными музыкантами, готовыми радовать и удивлять в желанную ночь. В ожидании чудес на территории живописного реликтового парка развернется Рождественская Ярмарка русских народных лакомств с приятными призами и мастер-классами.

Учитывая Ваши пожелания, мы организовали все лучшее для отличного старта на 2018 год!

Для отдыха в компании:

►Новогодняя ночь безудержных развлечений (банкет, анимационная программа, розыгрыши, конкурсы, подарки, праздничный фейерверк)

►Ведущий Владимир Афанасьев и Dj Dali

►Живая музыка: Lounge Box: Попов Евгений, Попова Марина.

►Новогодняя Ярмарка с призами, пикник со вкусным гриль-меню

►Новогодние отечественные фильмы в кругу семьи

►Сказочные крымские экскурсии

►Уютные вечера под теплыми пледами с изысканными блюдами от шеф-повара и горячим глинтвейном

►Кулинарные мастер-классы

►Рождественские колядки

Для самых маленьких гостей:

►Новогодняя елка, встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и любимыми сказочными героями

►Задорная команда аниматоров с динамичными играми

►Квесты, мастер-классы на Новогодней Ярмарке

►Мультфильмы в компании друзей

►Рождественские театральные колядки

Для души и тела:

►Оздоровительные ЭКО-СПА-программы и расслабляющие массажные практики

►Аквааэробика в крытом бассейне

►Банный комплекс

►Фитнес и нордическая ходьба

►Кислородные коктейли и фиточай

RIVIERASUNRISE

КУРОРТНЫЙ СПА-ОТЕЛЬ RIVIERA SUNRISE ALUSHTA РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА БЕРЕГУ ЧЕРНОГО МОРЯ В ГОРОДЕ АЛУШТА.

https://rivierasunrise.com/