Гедонистичная коллекция Just Cavalli. Cruise, 2018

Итальянский дом моды представил круизную коллекцию, рассчитанную на молодежь, которая желает развлекаться.

1 / 27 Just Cavalli. Cruise, 2018





















































Креативная команда Just Cavalli выбрала в качестве героев круизной коллекции будущего года молодых девушек и парней, которые живут романтикой и рок-н-роллом. Новые образы получились очень гедонистичными и отчасти вдохновлены стилем барокко. Большинство моделей украшены узорами, копирующими расцветку диких животных и цветочными мотивами. Все образы предназначены скорее для вечерних выходов, и даже толстовки, расшитые шипами, здесь смотрятся очень нарядно. Шелковые бомберы дизайнеры дома предлагают сочетать с мини-юбками из шифона, отделанного кружевом, кожаными деталями и металлом.