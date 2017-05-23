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Артем Кузелев

Гедонистичная коллекция Just Cavalli. Cruise, 2018

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  • 23 Мая 201723:51
Сюжеты: Roberto Cavalli, cruise 2018

Итальянский дом моды представил круизную коллекцию, рассчитанную на молодежь, которая желает развлекаться.

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  • Just Cavalli. Cruise, 2018

Креативная команда Just Cavalli выбрала в качестве героев круизной коллекции будущего года молодых девушек и парней, которые живут романтикой и рок-н-роллом. Новые образы получились очень гедонистичными и отчасти вдохновлены стилем барокко. Большинство моделей украшены узорами, копирующими расцветку диких животных и цветочными мотивами. Все образы предназначены скорее для вечерних выходов, и даже толстовки, расшитые шипами, здесь смотрятся очень нарядно. Шелковые бомберы дизайнеры дома предлагают сочетать с мини-юбками из шифона, отделанного кружевом, кожаными деталями и металлом.

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