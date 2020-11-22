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Диана Мицкевич

Geox представил новую воздушную коллекцию обуви для детей

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  • 22 Ноября 202019:57
Сюжеты: GEOX

От каждой коллекции Geox для детей захватывает дух, и новая не стала исключением. В ней есть всё, чтобы с легкостью делать первые шаги, познавать мир вокруг, без устали играть в любимые игры, с радостью ходить в школу, чувствовать себя принцессой, рок-музыкантом или охотником на драконов.

Юным модникам наверняка понравится модель Bubblex, вдохновленная стритстайлом.

Если бомбер должен быть непременно с принтами, куртка — яркой и объемной, то обувь — именно такой, суперстильной, современной, на фактурной, словно вспененной подошве, похожей на слайм.

Что касается удобства, то с этим тоже всё cool — конструкция модели разрабатывалась с учетом того, что дети много двигаются, бегают и прыгают.

 

Практически невесомые, отличная фиксация, поддержка и защита стопы, амортизирующая подошва. Есть варианты как для мальчиков, так и для девочек, с элементами лаковой и ламинированной кожи.

По данным пресс-офиса Geox.

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