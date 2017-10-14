Gepur приглашает принять участие в розыгрыше пригласительных на неделю моды в Москве

Бренд женской одежды Gepur дарит пригласительные на двоих на показ Sadovskaya for Gepur в рамках недели моды в Москве!

25 октября бренд Gepur представит свою дизайнерскую коллекцию «Deep inside» в рамках недели моды в Москве и дарит 300 пригласительных на двоих на показ Sadovskaya for Gepur! В программе: посещение незабываемого fashion-show и ценные призы и подарки, включая сертификаты на бесплатный шопинг.

Подробности розыгрыша вы сможете найти в официальных социальных сетях бренда:

VK: https://vk.com/wall-54301613_101061

Instagram: https://www.instagram.com/p/BaE3OH-Ht32/

Одноклассники: https://ok.ru/gepurcom/topic/67497342096876

Принимать участие в розыгрыше можно только в одной из социальных сетей по вашему выбору!

В среду 18 октября будут объявлены 300 победителей, которые отправятся на показ.

Среди них также определят 10 счастливчиков, которые получат пропуск backstage, приглашение на праздничный фуршет и смогут лично встретиться и пообщаться с дизайнером Садовской Екатериной. Показ состоится 25 октября в 20.00 Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка 4.

Принимать участие в розыгрыше могут только те, кто живет в Москве или Московской области и уверен, что сможет приехать на показ и кому уже исполнилось 16 лет.