Этой осенью United Colors of Benetton приглашает в свою команду легендарных Тома и Джерри: их портреты украшают футболки, свитшоты и джерси. Серо-розовая гамма неутомимого Тома вторит оранжевой и бежево-коричневой палитре бесстрашного Джерри. Дополненные белым, черным, желтым, эти цвета эффектно сочетаются с камуфляжным принтом. Силуэты в стиле casual играют на контрасте с элегантными деталями в виде пышных бантов. В мультяшной гонке нет проигравших: бывшие соперники не представляют жизни друг без друга, а вооружившись юмором, они с легкостью преодолевают любые препятствия!
Героями коллекции United Colors of Benetton стали персонажи знаменитого мультфильма Tom&Jerry
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- 11 Сентября 202016:18
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