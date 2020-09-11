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Героями коллекции United Colors of Benetton стали персонажи знаменитого мультфильма Tom&Jerry

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  • 11 Сентября 202016:18
Сюжеты: Benetton

Этой осенью United Colors of Benetton приглашает в свою команду легендарных Тома и Джерри: их портреты украшают футболки, свитшоты и джерси.  Серо-розовая гамма неутомимого Тома вторит оранжевой и бежево-коричневой палитре бесстрашного Джерри. Дополненные белым, черным, желтым, эти цвета эффектно сочетаются с камуфляжным принтом.  Силуэты в стиле casual играют на контрасте с элегантными деталями в виде пышных бантов.  В мультяшной гонке нет проигравших: бывшие соперники не представляют жизни друг без друга, а вооружившись юмором, они с легкостью преодолевают любые препятствия!

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