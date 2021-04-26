Гиалуроновая кислота - главный увлажнитель кожи

Гиалуроновая кислота - самый популярный компонент косметики, который является главным увлажнителем кожи. В эпидермисе сосредоточено больше половины гиалуроновой кислоты, которая присутствует в нашем организме. Этот компонент регулирует водный баланс кожи и обеспечивает упругость и эластичность.

Молекулы гиалуроновой кислоты непрерывно генерируются клетками кожи, но с возрастом этот процесс снижается. Потому с каждым годом кожа теряет тонус и упругость, становится сухой, в результате чего образуются морщины.

Также синтез гиалуроновой кислоты снижается в результате воздействия солнечных лучей, несбалансированного питания и неправильного режима дня.

Гиалуроновая кислота в косметике уменьшает дефицит этого компонента, увлажняет кожу, способствует её смягчению и регенерации. В этой подборке мы расскажем об эффективных продуктах с гиалуроновой кислотой от разных брендов.

BIOHYALURON EXPERT - новая серия для ухода за лицом от EVELINE Cosmetics.

МУЛЬТИПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ С ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТОМ.

Цена: 249 руб.

Действие 6 форм гиалуроновой кислоты подкреплено подобранными активными компонентами:

Кофеин улучшает микроциркуляцию, сокращает видимость темных кругов и отеков.

Инновационный комплекс ACTIPEPTIDE EC™ эффективно разглаживает морщины и сокращает «гусиные лапки», укрепляет кожу, моделируя кожу вокруг глаз.

Бакучиол стимулирует активное обновление эпидермиса, а Ресвератрол оказывает сильное антиоксидантное действие.

Балансирующий тоник для нормальной и склонной к жирности кожи лица - ·YOUR SKIN Normal to Oily Balancing Tonic от Mixit, 150 мл.

Цена: 445 руб.

Как работает:

экстракт гриба Агарик борется с излишней секрецией кожного себума, сужает поры и делает их менее заметными, оказывает матирующее действие, способствует разглаживанию кожи;

гиалуроновая кислота обеспечивает кожу необходимой влагой как на поверхности, так и в глубоких слоях дермы, поддерживает гидролипидный баланс кожи и моделирует контур лица;

ниацинамид (витамин В3) улучшает обмен веществ и дыхание клеток кожи, разглаживает следы постакне, участвует в регуляции гидролипидного баланса;

биотин является ключевым компонентом в метаболизме ферментов, аминокислот и жирных кислот, устраняет шелушение и раздражение кожи;

пиридоксин (витамин В6) участвует в обменных процессах, помогает усвоению белка, ненасыщенных жиров и выведению токсинов с поверхности кожи.

Результат:

полное удаление остатков очищающего средства;

постепенная нормализация выделения кожного себума;

видимое сужение пор;

постоянное регулирование гидролипидного баланса;

надёжная защита кожи от шелушения и раздражения;

хорошее увлажнение;

активная борьба с несовершенствами кожи;

интенсивное разглаживание следов постакне;

приятное ощущение свежести и чистоты.

Для кого:

Для тех, кто хочет бесспиртовой тоник, который будет поддерживать нормальную и склонную к жирности кожу в идеальном состоянии.

Применение:

Нанеси тоник на ватный диск и протри лицо, избегая области вокруг глаз. Подходит для ежедневного использования. Эффективнее в комплексе с другими средствами коллекции YOUR SKIN Normal to Oily.

Маска-филлер увлажняющая с гиалуроновой кислотой Hydra Boost Mask ARAVIA Laboratories , 100 мл.

Цена: 530 руб.

Увлажняющая маска с омолаживающим эффектом. Для склонной к сухости кожи. Можно наносить на лицо, шею и зону декольте. Насыщает кожу влагой и сокращает число мелких и мимических морщин.

Гиалуроновая кислота проникает в глубокие слои эпидермиса, наполняя кожу влагой изнутри.

Коллаген способствует лифтингу и делает кожу эластичной.

Масла оливы, виноградной косточки и сои восполняют нехватку липидов и создают на коже тонкий защитный барьер.

Натуральный бетаин и Д-пантенол нормализуют водный баланс кожи и ускоряют её восстановление.

Назначение: Уход за сухой кожей и коррекция морщин.

Эффект: Увлажнение, коррекция морщин.

Рекомендации по использованию: Рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю.

Активные компоненты:

Гиалуроновая кислота, Д-пантенол, Натуральный бетаин, Гидролизат коллагена, Масло оливы, Масло виноградной косточки, Масло сои, Витамин Е

Способы применения:

На очищенную кожу нанесите маску плотным слоем. Оставьте на 15 минут, остатки смойте водой.