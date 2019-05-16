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Артем Кузелев

Гид по Лос-Анджелесу от Louis Vuitton

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  • 16 Мая 201921:57
Сюжеты: Louis Vuitton

Парижский дом моды выпустил лимитированный тираж иллюстрированного издания о Лос-Анджелесе.

Дом Louis Vuitton продолжает укреплять за собой репутацию главного эксперта по путешествиям и дополняет свою серию Travel Book новым изданием. На этот раз в центре внимания Лос-Анджелес и романтичные иллюстрации испанского художника Хавьера Марискаля. На страницах гида-альбома вы встретите изображения неоновых вывесок, рекламных щитов, пейзажей и городских улиц с винтажными авто. Книга вышла лимитированным тиражом в 30 экземпляров. Каждый из которых имеет автограф художника. Стоит альбом 3800 рублей, а попробовать купить его можно на официальном сайте французской марки.

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