Гигант LVMH приобретет холдинг New Guards?

Вероятнее всего концерн станет новым инвестором итальянской фэшн-группы, которой в том числе принадлежит бренд Вирджила Абло Off-White.

Сразу несколько итальянских источников сообщило на этой неделе о том, что бизнесмены Давиде де Джильо, Клаудио Антониоли и Марсело Бурлон, основавшие в 2016 году компанию New Guards, находятся в поисках нового инвестора. Вероятнее всего, им придется продать часть акций, чтобы поправить состояние своего холдинга. Одним из самых возможных приобретателей пакета называют люксовый концерн LVMH, руководство которого давно интересуется популярными сегодня брендами Off-White, Marcelo Burlon County of Milan, Palm Angels, Unravel Project, Alanui, A Plan Application и Heron Preston, принадлежащими New Guards. Слухи о переговорах не утихают, однако обе стороны пока что не сделали никаких официальных заявлений. Отдельно отмечается, что активы New Guards Group могут стоить сегодня 420 миллионов евро.